"العامة للكتاب" تطلق "جوكات.. حكايا الدار الحمراء"

صدر حديثًا عن الهيئة المصرية العامة للكتاب، رواية "جوكات.. حكايا الدار الحمراء" للروائية انتصار عبدالمنعم.



وجاء في تصديرها، "الرواية وإن صادفت بعض الأحداث التاريخية، فهي ليست رواية تاريخية، ولا علاقة لها بما يزعمه اليهود من ملكيتهم لأراضي أو ممتلكات في شمال مصر.



هذه الرواية خيال كاتب أحب قراءة التاريخ، فركض بين صفحاته، مثل طفل حاول الرسم، فترك شخبطات على صفحات كتاب، طمرت بعضه، وغيرت شكل بعضه، ثم كتب ما تبقى منه بعيني مغامر".



يذكر أن انتصار عبدالمنعم قاصة وروائية مصرية وكاتبة في أدب الاطفال وباحثة في التراث، حصلت على جائزة الدولةا لتشجيعية، في الآداب 2014، وترجمت روايتها "ثم تذكرهم نشرة الأخبار" للإسبانية، واختير كتابها للأطفال"لوني اسود" ليطبع ضمن سلسلة مكتبة الأسرة.

