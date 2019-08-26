حملات لإزالة التعديات في محافظتي الوادي الجديد والغربية

واصلت الأجهزة التنفيذية حملاتها المكبرة اليوم الاثنين بمحافظتي الوادي الجديد والغربية، لإزالة التعديات ومخالفات البناء الواقعة على أملاك الدولة لضبط الخارجين عن القانون.



ففي محافظة الوادي الجديد، قال محمد الفحام رئيس مركز ومدينة الفرافرة، إن الأجهزة التنفيذية نفذت حملة إزالة بقرية اللواء صبيح بالفرافرة لـ5 حالات تعدي، منهم قرار مباني على مساحة 608 متر مربع، و4 قرارات زراعي على مساحة 48 فدانًا، مشيرًا إلى أنه تم منح مهلة للمواطنين لمدة 3 أشهر من تاريخ سداد أول دفعة، وأن جميع المواطنين تعهدوا بالسداد.



وفي محافظة الغربية، أكد المحافظ هشام السعيد، عدم التهاون في إزالة التعديات ومخالفات البناء، ومصادرة جميع مواد ومعدات البناء المخالف ما يعمل على ردع المخالفين وعدم التمادي في المخالفة، مشيرًا إلى إزالة 50 حالة تعدي في المهد خلال الأربعة أيام الماضية، ومشددًا على اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالفين.