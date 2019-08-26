"مخرج الجزيرة ينقلب على الإخوان": "الجماعة قتلت شبابها.. وندمت على تأييدهم"

سلط الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، الضوء على شهادة مخرج بالجزيرة، يدعى عماد الدين السيد، وهو مخرج فيلم "العساكر"، والذي انقلب على الإخوان، وقام بفضح ممارسات الجماعة الإرهابية فيما ترتكبه من جرائم.

وأوضح الباز، في برنامجه 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن المخرج عماد الدين السيد في تدوينة له على الفيسبوك أكد أن جماعة الإخوان الإرهابية وقيادتهم متورطين في دماء كل الشباب الذين ماتوا في رابعة، وهم من دفعوهم دفعا للموت.

واستكمل أن مخرج الجزيرة أعرب عن ندمه الشديد لأنه أيد الجماعة، و دعا الناس لمواجهة قوات الجيش والشرطة بالرصاص بعد 30 يونيو.

وعلق الباز، على تصريحات عماد الدين السيد قائلا: هذه هي النهاية، الندم، وهذه هي اللحظة التي سيصل لها كل من أيد الجماعة، وسيدركون أنهم ساروا وراء الوهم.

واستكمل الباز، أن جماعة الإخوان التي دفعت بشبابها لمواجهة الجيش والشرطة في رابعة هي من قتلتهم.