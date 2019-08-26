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فن

صور.. بسنت شوقي في مهرجان تورنتو بـ"بعلم الوصول"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:02 م
بسنت شوقي
بسنت شوقي
حسين الجندي
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تشارك الفنانة بسنت شوقى بدور رئيسي في فيلم "بعلم الوصول" للمخرج هشام صقر، والمقرر عرضه بالدورة المقبلة من مهرجان تورنتو السينمائي، المقام في الفترة ما بين 5 و15 سبتمبر المقبل، وهو من إنتاج شركتى "فيلم كلينك" لمحمد حفظي و"White Feather" لهشام صقر.

"بعلم الوصول"  رابع تجربة سينمائية للفنانة "بسنت شوقى"، تدور أحداثه فى إطار اجتماعى فى احدى المناطق الشعبية، تجسد "بسنت" شخصية "منى" جارة وصديقة البطلة "، وهى فتاة عفوية تعمل فى محل موبيلات والدها كبير فى السن، تقف بجوار صديقتها "هالة" فى عدد من المواقف ونظرا للظروف المادية الصعبة التى تعانى منها تتزوج فى السر وتتصاعد الأحداث وتنكشف علاقة الزواج.

ويشارك في بطولة الفيلم بسمة وبسنت شوقى ومحمد سرحان ولبنى ونس ورفل عبدالقادر.

تجدر الإشارة إلى "بسنت شوقى" بطلة سباحة، وتخرجت في الجامعة الأمريكية بالقاهرة، كانت أول تجربة لها للكاميرا أثناء تصوير برنامج تليفزيون الواقع Fear Factor Extreme، كما أنها شاركت بعدة أفلام منها "أسرار عائلية" للمخرج هانى فوزي، و"تراب الماس" مع مروان حامد.

كما شاركت بأدوار متميزة فى عدد من المسلسلات منها "نيللي وشريهان"، و"استيفا"، و"تحت السيطرة"، و"أرض جو"، و"سقوط حر"، و"كلبش2 "، وآخر أدوارها كان "مسلسل "قابيل" فى رمضان 2019 و"شيرى دوت كوم"، الذى عرض على إحدى المنصات الرقمية.
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