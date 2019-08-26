نائب ترامب يعلن دعم أمريكا الكامل لإسرائيل في الغارات الأخيرة

أكد مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، دعم الولايات المتحدة الكامل لدولة الاحتلال الإسرائيلي، وذلك تعليقا على سلسلة العمليات التي نفذتها مؤخرا في سوريا والعراق ولبنان.



وقال بنسفي تصريح مساء اليوم الاثنين عبر حسابه على موقع تويتر، إنه أجرى محادثة هاتفية مع رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو صباح اليوم.



وأضاف نائب ترامب "تؤيد الولايات المتحدة بالكامل حق إسرائيل في الدفاع عن نفسها من التهديدات الوشيكة، في ظل إدارة الرئيس دونالد ترامب ستقف أمريكا دائما مع إسرائيل".



وشنت دولة الاحتلال منذ يومين غارات جوية بطيران حربي على العاصمة السورية دمشق، ثم شنت هجوما بطائرات دون طيار في العراق استهدف قادة قوات الحشد الشعبي، وهجوما آخر استهدف حزب الله جنوب لبنان بشكل متزامن.

