خالد قمر: الاتحاد ليس أقل من الأهلي والزمالك

أهدى خالد قمر مهاجم الاتحاد السكندري، الفوز الذي حققه على حساب مضيفه العربي الكويتي في ذهاب دور الـ 32 من بطولة كأس محمد السادس للأندية الأبطال "البطولة العربية"، إلى جماهير زعيم الثغر ورئيس النادي محمد مصيلحي



ووجه قمر الشكر للجماهير التي ساندت الفريق في مباراة اليوم التي فاز فيها "سيد البلد" بهدف دون رد، ليحقق دفعة قوية في مشواره للتأهل.



وأكد قمر في تصريحات تلفزيونية عقب المباراة، إن الاتحاد فريق كبير لا يقل عن الأهلي والزمالك، ويمتلك خبرات عربية بعدما شارك النسخة الماضية وأقصى الزمالك من دور الـ 16.



وأوضح اللاعب السابق للزمالك أنه وزملاءه لم يشاهدوا مباريات سابقة للعربي الكويتي، وأنه كانت هناك بعض الصعوبات في تلك المواجهة كونها في بداية الموسم وعقب فترة الإعداد.



وأضاف: أن هناك مباراة أخرى بالانتظار يجب التعامل معها بنفس الجدية.