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"مباشر قطر": القوات الجوية المصرية تضرب غرور أردوغان (فيديو)

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:57 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
أحلام عبدالرحمن
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استعرض تقرير بثته فضائية "مباشر قطر"، التفوق العسكري المصري، على نظيره التركي في عهد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وقال التقرير: "لطالما تباهى أردغان الحالم بالسلطنة بقدرات بلاده العسكرية، متناسيًا أن إدارته على مدى السنوات الماضية، تسببت في انهيار القوات المسلحة التركية، وذلك على خطى جميع قطاعات الدولة التي أصابها التدهور والضعف".

وأشار التقرير إلى تصنيف جديد أعده موقع "غلوبال فاير باور" العسكري بشأن عدد الطائرات الحربية التي تملكها الدول، كشف عن أن مصر تحتل المرتبة الأولى في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، متفوقة على تركيا وإسرائيل.

بحسب التصنيف، فإن القوات الجوية المصرية، في المرتبة التاسعة عالميًا بامتلاكها 1092 طائرة حربية متنوعة، متفوقة بذلك على تركيا، التي تمتلك 1067 طائرة، وجاءت في المرتبة العاشرة عالميًا، وإسرائيل التي تمتلك 595 طائرة، وحلت في المرتبة الثامنة عشرة عالميًا.

وجاءت الولايات المتحدة في المرتبة الأولى عالميًا من حيث القدرة الجوية بـ13 ألفًا و398 طائرة، تلتها روسيا في المرتبة الثانية بـ4 آلاف و78 طائرة.

وأردف التقرير: "المحللون يرون في التصنيف الجديد جرس إنذار على تدهور القوات المسلحة التركية، التي أنهكتها أحلام أردوغان، فتارة ينكل بهم تحت زعم خدعة الانقلاب، وتارة يؤجرهم كمرتزقة لأمير الإرهاب تميم، وتارة يشردهم في دول الجوار بسوريا والعراق، في حروب لا طائل لهم بها".
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