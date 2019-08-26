دينا مشرف ويسرا حلمي تحققان برونزية زوجي السيدات في تنس الطاولة

حقق فريق زوجي السيدات لتنس الطاولة المكون من دينا مشرف ويسرا حلمي المركز الثالث والميدالية البرونزية لمنافسات زوجي السيدات بدورة الألعاب الإفريقية المقامة في المغرب حاليا.



وخرج الثنائي المصري من الدور قبل النهائي أمام ثنائي نيجيريا ليحسما الميدالية البرونزية.



وكانت تنس الطاولة قد حققت ذهبية فرق الرجال وذهبية فرق السيدات وذهبية الزوجي المختلط رجال وسيدات وفضية تنس الطاولة زوجي مختلط وبرونزية الزوجي المختلط أيضا.