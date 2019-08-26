ملادينوفيتش تطيح بكيربير خارج بطولة أمريكا المفتوحة

ودعت الألمانية أنجليك كيربر، بطولة أمريكا المفتوحة مبكرًا، وذلك بالخسارة في الدور الأول أمام الفرنسية كريستينا ملادينوفيتش، بمجموعتين مقابل مجموعة واحدة بواقع (7-5) و(0-6) و(6-4).



وواصلت بالتالي كيربر، بطلة أمريكا المفتوحة 2016، عروضها الباهتة في الآونة الأخيرة، والتي شهدت توديعها لبطولتي تورنتو وسينسيناتي من الدور الأول، وبطولة ويمبلدون من الدور الثاني.



وتواجه ملادينوفيتش في الدور الثاني، مواطنتها فيونا فيرو، والتي تغلبت بدورها على الأسترالية داريًا جافريلوفا، بمجموعتين دون رد بواقع (6-3) و(6-4).



كما ودعت الأسترالية سمانثا ستوسور، حاملة لقب البطولة في عام 2011، من الدور الأول بالخسارة أمام الروسية إيكاترينا اليكسندروفا بمجموعتين دون رد بواقع (6-1) و(6-3).



وتنتظر الروسية في الدور الثاني مواجهة الفائزة من مباراة السويسرية فيكتوريا جولبيتش والصينية شواي تشانج.



وضمن مباريات الدور الأول أيضًا، تغلبت الأمريكية لورين ديفيز على السويدية جوهانا لارسون، بمجموعتين دون رد بواقع (7-5) و(6-2)، لتواجه الأسترالية المصنفة الثانية عالميًا أشلي بارتي في الدور المقبل.



ولحقت الروسية مارجريتا جسبريان بركب المتأهلات إلى الدور الثاني، بعد التغلب على الأسترالية بريشيلا هون، بمجموعتين دون رد بواقع (7-6) و(6-4)، لتواجه البريطانية جوهانا كونتا في الدور المقبل.