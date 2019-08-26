ماتيوس: بايرن ميونخ أهدر صفقة ممتازة

طالب أسطورة الكرة الألمانية وبايرن ميونخ، لوثار ماتيوس، النادي البافاري بعدم وقف مساعيه لضم تيمو فيرنر، مهاجم لايبزج، قائلا إنه لا زال يمثل صفقة محتملة لبايرن، رغم تمديد عقده مع ناديه، أمس الأحد، حتى عام 2023.



وقال ماتيوس "سأندهش حقيقة إذا لم يواصل بايرن سعيه لضمه في المستقبل القريب، رغم تجديد عقده".



وتتراوح قيمة الشرط الجزائي في العقد بين 30 مليون يورو، حسب مجلة "كيكر"، و60 مليون يورو، وفقًا لصحيفة "بيلد"، بما في ذلك مكافآت اللاعب.



وتتوقف كل قيمة على الوقت الذي سيرحل فيه فيرنر عن النادي.



ولم ينف لايبزيج هذه التقارير.



ورأى ماتيوس أن "المسئولين في لايبزيج أدوا عملًا متكاملًا، وضموا أحد أفضل المهاجمين لمدة طويلة".



وأضاف: "على الجانب الآخر، يمكن القول إن بايرن فاتهم مرة أخرى ضم لاعب ممتاز".



وأوضح نجم المانشافت السابق، أنه لا يعرف على وجه الدقة "كيف كان مدى اهتمام بايرن به، لكني أرى أنه كان سيتناسب بشكل جيد مع النادي".