طلعت يوسف: تنتظرنا مهمة صعبة أمام العربي بالإسكندرية

أبدى مدرب الاتحاد السكندري طلعت يوسف رضاه عما قدمه فريقه في مواجهة العربي الكويتي، والتي جمعت بينهما مساء اليوم في ذهاب دور الـ32 من منافسات كأس محمد السادس للأندية الأبطال.



ورغم فوز الاتحاد خارج الديار بهدف، قال يوسف في المؤتمر الصحفي، إن المهمة لن تكون سهلة في مباراة العودة في الإسكندرية 27 من الشهر المقبل.



وأضاف أن صعوبة المباراة تكمن في أن الأوراق باتت مكشوفة، مشيرًا إلى أن خوص كلا الفريقين مباريات في المسابقات الرسمية سيكون له بالغ الأثر في ارتفاع مستوى المباراة المقبلة.



واعترف مدرب الاتحاد أن فريقه فرط في تعزيز الفوز على العربي في عقر داره، بإهداره العديد من الفرص السهلة.



من جانبه أكد مدرب العربي خوان مارتينز أن الأمل لا يزال قائمًا للتأهل في مباراة العودة.



وقال مارتينيز في المؤتمر الصحفي، إن فريقه قدم مستوى لائق في بداية المباراة قبل أن يفقد التركيز تدريجيا.



وبين أن المنافس قدم مباراة جيدة، ونجح في تحقيق الأهم بتسجيل هدف الفوز من ركلة جزاء.



وأشاد مدرب العربي بمستوى اللاعبين، مؤكدًا أنه قدم لهم التحية بعد المباراة.