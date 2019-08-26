بالصور.. بدء حفل عازف الإيقاع سعيد الأرتيست بالقلعة

بدأ منذ قليل حفل عازف الإيقاع سعيد الارتيست على مسرح محكى القلعة ضمن فعاليات الدورة الـ 28 من مهرجان قلعة صلاح الدين الدولى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر.



ويقدم الأرتيست وفرقته خلال الحفل مجموعة من أشهر ألحان الموسيقى العربية والمعزوفات الشعبية، إلى جانب ارتجالات على مختلف آلات الإيقاع الشرقية.



ومن المقرر أن يعقب هذا الحفل فقرة غنائية للمطرب محمد عدوية، والذي سيقدم عددًا من أعماله الخاصة التى نجحت فى تحقيق قاعدة جماهيرية منها سامحني "يابا، سيبي روحك، دي اللي خدتني مني، سكوت خلاص، كان ياما كان وانا تاجك" وغيرها.

