سلمى رشيد تقيم حفل "بيبي شاور" لطفلها.. صور

View this post on Instagram

فيديو اجواء Babyshower ( Yanis ) نزل على قناتي يوتوب 💙🙏شكرا على فرحكم معي . . . . شكر خاص لجميلاتي المحترفات في عملهم ولكل الطاقم اسعدتوني بابداعكم : Neggafa : @neggafasaphir 💎 Traiteur : @traiteurelgoumry.official 💙 Traiteur babyshower : @mimohouseevents 💙 💙الاضاءة : @pavillondesreves1 💙 Caftan : @mjcaftanbymouna 💙 وشكر خاص للمصور الخاص والمميز اللي اخترته لتوثيق هاد الحظات الجميلة the best @lorenzo_salemi 💙 صديقتي الجميلة : @sihamelhabti 💙 . #سلمى_رشيد #salmarachid #babyshower #mom #newmom #happy #to #be #love #baby #morocco #المغرب #Yanis #bébéyanis