سلمى رشيد تقيم حفل "بيبي شاور" لطفلها.. صور
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:39 م
سناء إسماعيلطباعة
نظمت الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة "Arab Idol" حفل "بيبي شاور"، لطفلها المقبل حضره عدد كبير من أصدقائها.
ونشرت سلمى، صور الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وتألقت فيها بالقفطان المغربي، هي وكل حضور الحفل.
ورغم حملها في شهورها الأخيرة إلا أنها غنت ورقصت على نغمات الأغاني المغربية التقليدية.
وكانت سلمى رشيد، قد قالت في تصريحات صحفية لها إنها ترغب في إقامة حفل كبير شبيه بالعرس بعد ولادة إبنها الأول، وذلك لأنها لم تحتفل بزواجها.
وأضافت سلمى خلال تصريحات صحفيه، أنها كانت قد حضّرت كل شيء لزفافها وللحفلة، إلا أن وفاة جدها منعتها من الاحتفال وقررت أن تحترم مشاعر عائلتها.
ونشرت سلمى، صور الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وتألقت فيها بالقفطان المغربي، هي وكل حضور الحفل.
ورغم حملها في شهورها الأخيرة إلا أنها غنت ورقصت على نغمات الأغاني المغربية التقليدية.
وكانت سلمى رشيد، قد قالت في تصريحات صحفية لها إنها ترغب في إقامة حفل كبير شبيه بالعرس بعد ولادة إبنها الأول، وذلك لأنها لم تحتفل بزواجها.
وأضافت سلمى خلال تصريحات صحفيه، أنها كانت قد حضّرت كل شيء لزفافها وللحفلة، إلا أن وفاة جدها منعتها من الاحتفال وقررت أن تحترم مشاعر عائلتها.
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فيديو اجواء Babyshower ( Yanis ) نزل على قناتي يوتوب 💙🙏شكرا على فرحكم معي . . . . شكر خاص لجميلاتي المحترفات في عملهم ولكل الطاقم اسعدتوني بابداعكم : Neggafa : @neggafasaphir 💎 Traiteur : @traiteurelgoumry.official 💙 Traiteur babyshower : @mimohouseevents 💙 💙الاضاءة : @pavillondesreves1 💙 Caftan : @mjcaftanbymouna 💙 وشكر خاص للمصور الخاص والمميز اللي اخترته لتوثيق هاد الحظات الجميلة the best @lorenzo_salemi 💙 صديقتي الجميلة : @sihamelhabti 💙 . #سلمى_رشيد #salmarachid #babyshower #mom #newmom #happy #to #be #love #baby #morocco #المغرب #Yanis #bébéyanis