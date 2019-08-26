الإثنين 26 أغسطس 2019 الموافق 25 ذو الحجة 1440
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
adsads

هاشتاج

سلمى رشيد تقيم حفل "بيبي شاور" لطفلها.. صور

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:39 م
الفنانة المغربية
الفنانة المغربية سلمى رشيد
سناء إسماعيل
طباعة
نظمت الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة "Arab Idol" حفل "بيبي شاور"، لطفلها المقبل حضره عدد كبير من أصدقائها.

ونشرت سلمى، صور الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وتألقت فيها بالقفطان المغربي، هي وكل حضور الحفل.

ورغم حملها في شهورها الأخيرة إلا أنها غنت ورقصت على نغمات الأغاني المغربية التقليدية.

وكانت سلمى رشيد، قد قالت في تصريحات صحفية لها إنها ترغب في إقامة حفل كبير شبيه بالعرس بعد ولادة إبنها الأول، وذلك لأنها لم تحتفل بزواجها.

وأضافت سلمى خلال تصريحات صحفيه، أنها كانت قد حضّرت كل شيء لزفافها وللحفلة، إلا أن وفاة جدها منعتها من الاحتفال وقررت أن تحترم مشاعر عائلتها.
View this post on Instagram

فيديو اجواء Babyshower ( Yanis ) نزل على قناتي يوتوب 💙🙏شكرا على فرحكم معي . . . . شكر خاص لجميلاتي المحترفات في عملهم ولكل الطاقم اسعدتوني بابداعكم : Neggafa : @neggafasaphir 💎 Traiteur : @traiteurelgoumry.official 💙 Traiteur babyshower : @mimohouseevents 💙 💙الاضاءة : @pavillondesreves1 💙 Caftan : @mjcaftanbymouna 💙 وشكر خاص للمصور الخاص والمميز اللي اخترته لتوثيق هاد الحظات الجميلة the best @lorenzo_salemi 💙 صديقتي الجميلة : @sihamelhabti 💙 . #سلمى_رشيد #salmarachid #babyshower #mom #newmom #happy #to #be #love #baby #morocco #المغرب #Yanis #bébéyanis

A post shared by Salma Rachid (@salmarachid.official) on

ads

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

قصة المغربية سلمى رشيد سفيرة النوايا الحسنة المتهمة بالسحر

نانسي عجرم تغني وترقص في حفلها بمهرجان موازين (صور)

سلمى رشيد تتوج كأفضل مطربة ضمن جائزة Iara Awards

سلمى صباحى تحتفل بعيد الطفولة فى "معكم" على CBC

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 23 ساعة

نفذتها امرأة.. أول "جريمة" في الفضاء

منذ ساعة و 25 دقيقة

"وجه الشر".. التاريخ الإرهابى لـ"المنصف المرزوقى"

منذ أقل من ساعة

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

منذ ساعتين

مجدي عبد الغني يوضح حقيقة إحالته إلى "الأموال العامة"

ads

الصور

image description

الآلاف يشيعون جثمان الشهيد محمود ندا بمسقط رأسه بالبحيرة (صور)

image description

مباراة الزمالك وبطل الصومال

image description

ختام معرض المنتجات اليدوية لمتحدى الإعاقة في مطروح (صور)

image description

مؤتمر صحفي لأعضاء اللجنة الخماسية بمقر إتحاد الكرة

image description

ملخص مبارة الأهلي واطلع بره (صور)

الأكثر قراءة

صاحب صيدليات العزبي يكشف حقيقة تدخل الدولة لسحب تراخيصه وشطبه

حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

بالمستندات.. معلمة بورسعيد تبرئ الضابط من الاعتداء عليها

ليفربول يوافق على رحيل محمد صلاح

أيام زمان

كذبة أثرت في حياة شريفة ماهر وأجرت عملية جراحية بسببها

في ذكري رحيل "الحبيب".. مدحت السباعي تزوج 18 مرة وكتب لأشهر المغنيين

سناء جميل تحرج مفيد فوزي بعد رميه "قشر اللب" على الأرض أمامها.. فيديو

أمينة رزق.. "عذراء الفن" تزوجت لمدة 11 يومًا ويوسف وهبي وراء رفضها الارتباط

الصحة

تحليل دم يكشف إصابات المخ

250 نوعًا من الصداع.. كيف العلاج؟

طرق للحصول على بطن مشدودة دون تمارين رياضية

6 مشروبات تضر بالحمل

الرئيس نيوز

انفجارات في "مزارع شبعا".. وإسرائيل: نتوقع ردا عسكريا لبنانيا

ترامب: لقائي مع الرئيس الإيراني "روحاني" سيعقد خلال أسابيع

صورة لمصري يشبه "جوبز" تحيّر العالم.. وتروّج لـ"نظرية المؤامرة"

جمارك سفاجا تضبط 10 محاولات تهريب "شيش إلكترونية" وأسلحة

منوعات

الشكل الحقيقي لمخدر الفيل الأزرق DMT

مرض يخافه كل الأطباء

حفل زفاف ينتهي بدفن العروسين

العلماء يدحضون أوهامًا شائعة عن السرطان

كشكول

بالصور.. توزيع منهج اللغة العربية للمرحلة الإعدادية العام الدراسي الجديد

ننشر توزيع منهج اللغة العربية لصفوف "الثانوية العامة"

"سويلم" يترأس لجنة المقابلات الشخصية للمتقدمين للعمل بالمدرسة الرسمية الدولية

بتكلفة 6.2 مليون جنيه.. محافظ كفرالشيخ يفتتح مدرسة الوحدة العربية الابتدائية

إسلام سياسي

الجيش الليبي يلقي القبض على عناصر مسلحة فى غريان

برلمان ليبيا يستنكر تسريب الإخوان لامتحان الثانوية بطرابلس

داعش يهاجم مواقع تابعة للميليشيات الإيرانية في دير الزور

ترامب: مصير مسلحي «داعش» المحتجزين في سوريا مجهول ؟


زيت وسكر

نقيب البيطريين يناشد “السيسى” لدعم آفاق تصدير الدواء البيطرى لإفريقيا

تعرف على العلاقة بين مرض السكري والسرطان

“الإسكان”: 4 مشروعات للصرف الصحى بمحافظة البحر الأحمر

“السيسي” يوجه بإقامة مناطق لوجستية للسلع الغذائية

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
حديث الإفك
مؤمن المحمدي
2 سكوبار
سيد عبدالقادر
إحنا اللى ضربنا القطر
لواء.حمدى البطران
السكة الحديد وركابها
المزيد

الثقافة

"الحوار الثقافي لمواجهة الفكر المتطرف".. ندوة بثقافة بني سويف

افتتاح فعاليات ورشة "قياس الرأي الثقافي"

محاضرات متنوعة لذوى القدرات الخاصة بـ"ثقافة بنى سويف"

صبحي موسى يناقش "صلاة خاصة" بالنيل الثقافية الأربعاء

صفحتنا ع الفيس بوك