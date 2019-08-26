سلمى رشيد تقيم حفل "بيبي شاور" لطفلها.. صور

نظمت الفنانة المغربية سلمى رشيد، نجمة "Arab Idol" حفل "بيبي شاور"، لطفلها المقبل حضره عدد كبير من أصدقائها.



ونشرت سلمى، صور الحفل عبر صفحتها الشخصية بموقع "إنستجرام"، وتألقت فيها بالقفطان المغربي، هي وكل حضور الحفل.



ورغم حملها في شهورها الأخيرة إلا أنها غنت ورقصت على نغمات الأغاني المغربية التقليدية.



وكانت سلمى رشيد، قد قالت في تصريحات صحفية لها إنها ترغب في إقامة حفل كبير شبيه بالعرس بعد ولادة إبنها الأول، وذلك لأنها لم تحتفل بزواجها.



وأضافت سلمى خلال تصريحات صحفيه، أنها كانت قد حضّرت كل شيء لزفافها وللحفلة، إلا أن وفاة جدها منعتها من الاحتفال وقررت أن تحترم مشاعر عائلتها.

