منشقو "الإرهابية" يطلقون حملة إلكترونية لفضح الجماعة

كشفت مصادر مطلعة على الأنشطة الإخوانية أن الشباب الهارب فى تركيا، المعارض والمنشق عن قيادات التنظيم، يستعدون لإطلاق حملة عبر مواقع التواصل الاجتماعى لكشف فضائح الجماعة الإرهابية وفساد من يديرونها.

وقالت المصادر: «الحملة ستبدأ خلال الساعات المقبلة بكتابة مقالات عن انحرافات الجماعة، ثم كشف التفاصيل الكاملة لقضية استيلاء القيادات على أموال التبرعات، وفضح مواقفهم المخزية وتخليهم عن المسجونين».

وأشارت المصادر إلى أن قيادة الحملة تتكون من ٣٠ شابًا، معظمهم تم فصلهم من القنوات الإرهابية، وعلى رأسهم العصماء البقشيشى، وطارق قاسم، لافتة إلى أن الشباب سيتعاونون مع صحف أجنبية بشراء مساحات للكتابة فيها ضد التنظيم الإرهابى، حتى تصل أصواتهم لأكبر عدد ممكن من الجمهور، بعد فشل محادثاتهم مع القيادى الإخوانى يوسف ندا، التى تمحورت حول مطالبهم الرئيسية المتمثلة فى الإطاحة بإبراهيم منير من منصبه كنائب للمرشد.