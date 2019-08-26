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سياسي

مُخرج بقناة "الجزيرة": المعزول وقيادات الإخوان تسببوا فى إراقة الدماء

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 10:27 م
عماد الدين السيد،
عماد الدين السيد،
مصطفى كامل
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أدلى عماد الدين السيد، المخرج بقناة «الجزيرة» القطرية، بشهادته عن الأحداث التى وقعت فى مصر بعد ثورة ٣٠ يونيو المجيدة، كاشفًا عن تلاعب قيادات جماعة الإخوان الإرهابية بشبابها وترويجهم المبررات الدينية الباطلة داخل عقولهم، لدفعهم للنزول إلى الشوارع للاعتداء على القوات المسلحة، فاضحًا تورط الرئيس المعزول محمد مرسى فى إراقة دماء أتباعه، عبر تحريضهم بشكل مستمر على استخدام العنف ضد الدولة بدعاوى الحفاظ على ما وصفه بـ«الشرعية».
وقال «السيد»، الذى سبق وأخرج فيلم «العساكر» المسىء للقوات المسلحة، على صفحته بموقع «فيسبوك»، إنه قد حان الوقت للاعتراف بالحقيقة التى تؤكد تورط قيادات الجماعة فى أحداث اعتصام رابعة العدوية، بسبب طمعهم فى السلطة ورغبتهم فى الحفاظ على مناصبهم، مضيفًا أن غباء القيادات جعلهم يُدخلون شبابهم فى حرب انتحارية خاسرة من أول دقيقة، لاستخدام دمائهم كورقة للتفاوض مع الدولة لحصد مكاسب، على أمل أن يعودوا إلى سدة الحكم مرة أخرى.
وذكر أنه قد حان الوقت أيضًا للاعتراف بأن «مرسى» تورط فى الدم الذى أسيل بسبب خطابه الأخير الذى ألقاه قبل عزله، موضحًا: «صحيح أن مرسى قال: أنا مش عاوزكم تواجهوا جيش بلدكم، لكن كل رسالة فى خطابه كانت توحى بعكس هذا الكلام، حيث شدد على الحفاظ على الشرعية، وكرر تلك الجملة ٧٠ مرة، ولم يكن لهذا الكلام أى معنى غير التحريض على مواجهة القوات المسلحة فى الشوارع».
واتهم قيادات الجماعة بالمتاجرة بالشباب الذين أوهموهم وأقنعوهم بمواجهة الدولة، رغم إدراكهم توابع ونتائج ذلك التحريض، متسائلًا: «ليه مرجعتوش خطوة لورا، وحافظتم على الأرواح؟ ليه لم تعلنوا إنكم فشلتم فشلًا ذريعًا فى إدارة البلد؟»، مضيفًا: «إعطاؤكم أوامر للشباب بالنزول معناه أنكم متورطون فى الدم».
وأشار إلى أن قيادات الجماعة بنوا قصورًا من الوهم للشباب عبر استخدام الدين والتفسير المغلوط للقرآن، قائلًا: «أوّلوا آيات قرآنية وعوجوها وعملوا إسقاطات غريبة من السيرة عشان يثبتوا إن ربنا أمر بذلك».
وأيد «السيد» المبادرة التى أطلقها شباب إخوانى فى السجون للاعتذار للدولة، مضيفًا: «كل مسجون عليه أن يساعد نفسه»، داعيًا هؤلاء لمواصلة ما وصفه بـ«جمع التوقيعات وتوكيل أى شخصيات عامة للتحدث باسمهم من أجل الاعتذار وإصلاح موقفهم».
وأعرب عن ندمه عن كل لحظة أيّد خلالها قرارات الجماعة الإرهابية أو استجاب لتحريضهم على النزول للشارع أو الاعتصام أو مواجهة الدولة.
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