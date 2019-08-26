في خدمتك.. تعرف على أماكن مراكز السموم في مصر
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:34 م
مرام سعيدطباعة
نقدم لكم من خلال هذه السطور أماكن ومراكز علاج السموم في مصر وذلك نقلا عن موقع وحدة علاج السموم التابع لوزارة الصحة.
مراكز علاج السموم في مصر
- ثلاث مراكز جامعية
- مركز سموم عين شمس.
- المركز القومي السموم بالقصر العيني.
- مركز سموم جامعة الاسكندرية.
- مستشفى المنشاوى بالغربية.
- مستشفى المنيا العام.
- مستشفى المنصورة العام.
ترحب جريدة الدستور بالتواصل مع متابعيها، حيث يمكن لمتابعينا إرسال شكواهم أو استغاثتهم عبر واتس على الرقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.
مراكز علاج السموم في مصر
- ثلاث مراكز جامعية
- مركز سموم عين شمس.
- المركز القومي السموم بالقصر العيني.
- مركز سموم جامعة الاسكندرية.
- مستشفى المنشاوى بالغربية.
- مستشفى المنيا العام.
- مستشفى المنصورة العام.
ترحب جريدة الدستور بالتواصل مع متابعيها، حيث يمكن لمتابعينا إرسال شكواهم أو استغاثتهم عبر واتس على الرقم ٠١٠٠٤٣٣٣٦٣٧.