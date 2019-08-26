في خدمتك.. تعرف على أماكن مراكز السموم في مصر

نقدم لكم من خلال هذه السطور أماكن ومراكز علاج السموم في مصر وذلك نقلا عن موقع وحدة علاج السموم التابع لوزارة الصحة.



مراكز علاج السموم في مصر

- ثلاث مراكز جامعية



- مركز سموم عين شمس.



- المركز القومي السموم بالقصر العيني.



- مركز سموم جامعة الاسكندرية.



- مستشفى المنشاوى بالغربية.



- مستشفى المنيا العام.



- مستشفى المنصورة العام.



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