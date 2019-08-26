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"الصيادلة" تتقدم ببلاغ للنائب العام على الهواء ضد صيدليات "19011"

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:28 م
جريدة الدستور
محمود عرفات
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حذر الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، من مجموعة صيدليات تحمل اسم 19011، مؤكدا أن هذه الصيديات بدأت تتوغل في الأسواق المصرية بشكل غريب وغير معروف أصحابها.

وأوضح في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هذه الصيدليات يقال إنها مملوكة لمجموعة من الصيادلة الشباب، ولكن غير معروف هويتهم.

واستطرد أنه لا يوجد في قانون الصيدلة ما يجيز بتسمية الصيدلية بنفس رقم الهاتف التابع لها.

وتقدم عضو نقابة الصيادلة ببلاغ  للنائب العام على الهواء ضد هذه الصيدليات، لمعرفة من ورائها، واتخاذ الإجراءات القانونية ضدها.

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