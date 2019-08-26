تامر أمين في أول ظهور له بعد وقفه عن العمل:"نقطة فارقة في حياتي"

وجه الإعلامي تامر أمين، في أول ظهور إعلامي له على قناة النهار برنامج آخر النهار، بعد قرار وقفه من نقابة الإعلاميين وأيضا التحقيق معه بالمجلس الأعلى للإعلام، الشكر لكل من وقف بجانبه خلال محنته الأخيرة.



وعلق أمين: "مليون شكر لكل من وقف معي وقلق عليا وأيضا شكرا لكل من فرح فيا".



وأضاف: "الـ24 ساعة الماضيين نقطة فارقة في مشواري المهني لأسباب كثيرة منها منعي من ممارسة الإعلام من نقابة الإعلاميين".



وتابع أنه استوفي كامل الأوراق اللازمة لاستخراج تصريح مزاولة المهنة لكي يكون ظهوره على الشاشة قانوني ومهني، كاشفا عن إصدار النقابة تصريحا له بمزاولة المهنة لحين إعلان عضويته بالنقابة.



ولفت أنه كان أول المطالبين بضرورة إنشاء نقابة للإعلاميين لضبط المهنة.



