في خدمتك.. كيف تحصل على قرض وماهي الضمانات المطلوبة؟

نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية الحصول على قرض من بنك مصر وماهي الضمانات المطلوبة



المستندات المطلوبة للحصول على قرض:

- السجل التجارى.



- البطاقة الضريبية.



- عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقارى.



- بطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة (تصدر من مكاتب الصندوق الإقليمية).



- التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.



- دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.



- أية مستندات أو بيانات أخري قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة طلب العميل.



ما هي الضمانات المطلوبة للحصول على قرض؟



- قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية تمكن المقترض من سداد التزاماته المالية.



- تتحمل شركات التأمين العاملة فى مجال التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد نسبة 80% من قيمة القرض كحد أدنى.



- يتحمل كل من الصندوق والبنك النسبة المتبقية.