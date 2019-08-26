في خدمتك.. كيف تحصل على قرض وماهي الضمانات المطلوبة؟
الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:27 م
مرام سعيدطباعة
نقدم لكم من خلال هذه السطور كيفية الحصول على قرض من بنك مصر وماهي الضمانات المطلوبة
المستندات المطلوبة للحصول على قرض:
- السجل التجارى.
- البطاقة الضريبية.
- عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقارى.
- بطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة (تصدر من مكاتب الصندوق الإقليمية).
- التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.
- دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
- أية مستندات أو بيانات أخري قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة طلب العميل.
ما هي الضمانات المطلوبة للحصول على قرض؟
- قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية تمكن المقترض من سداد التزاماته المالية.
- تتحمل شركات التأمين العاملة فى مجال التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد نسبة 80% من قيمة القرض كحد أدنى.
- يتحمل كل من الصندوق والبنك النسبة المتبقية.
المستندات المطلوبة للحصول على قرض:
- السجل التجارى.
- البطاقة الضريبية.
- عقد الملكية أو الإيجار لمقر المشروع على أن يكون ثابت التاريخ في الشهر العقارى.
- بطاقة الرقم القومي للمشروعات الصغيرة (تصدر من مكاتب الصندوق الإقليمية).
- التراخيص اللازمة لمباشرة النشاط.
- دراسة جدوى فنية واقتصادية للمشروع.
- أية مستندات أو بيانات أخري قد تطلبها الجهة الوسيطة لدراسة طلب العميل.
ما هي الضمانات المطلوبة للحصول على قرض؟
- قدرة المشروع على توليد تدفقات نقدية تمكن المقترض من سداد التزاماته المالية.
- تتحمل شركات التأمين العاملة فى مجال التغطية التأمينية ضد مخاطر عدم السداد نسبة 80% من قيمة القرض كحد أدنى.
- يتحمل كل من الصندوق والبنك النسبة المتبقية.