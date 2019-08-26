الباز: الإخوان منحوا حسن البنا "قداسة" رغم أنه سبب تأخر مصر

عرض الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة "الدستور"، مقطع فيديو لزينب الغزالي، إحدى قيادات جماعة الإخوان الإرهابية، تصف فيه حسن البنا، مؤسس الإخوان.

وتقول "زينب"، في الفيديو: "حسن البنا لم يكن رجل عادي ولكن كان رجلا عظيمًا، وكان صحابيا جليلا، نبايعك على الموت في سبيل الحق ولك أنفسنا وأموالنا وكل ما نملك، نبايعك على الحق، ويبسط البنا يده والنور يشع من اليد المباركة".

وعلق "الباز"، خلال برنامجه "90 دقيقة" المُذاع على قناة "المحور"، قائلا: "وكأن كان في دين موازي ووحي نزل على حسن البنا، فجعلوا من كاذبهم صادق ورجل يحترف اللعب بالدين لمصدر من النور".

وتابع: "الإخوان يمنحوا شخص مثل البنا هذه القداسة، رغم أن حسن البنا مسئول عن تأخر هذا البلد والديمقراطية في هذا البلد واكتمال النظام السياسي في هذا البلد".