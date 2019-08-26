أحمد سعد يتوج بـ3 ذهبيات في رفع الأثقال بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

أضاف الرباع المصري أحمد سعد 3 ميداليات ذهبية لبعثة مصر المشاركة في دورة الألعاب الإفريقية المقامة حاليا في المغرب.



ونجح الرباع المصري في حصد 3 ذهبيات في الخطف والكلين والمجموع في وزن 67 كجم؛ ليتم عزف السلام الوطني المصري مجددا.



ورفع الرباع المصري في الخطف ثقلا وزنه 134 كجم وفي الكلين رفع 165 كجم، ووصل مجموعه إلى 299 كجم ليفوز بالميداليات الذهبية الثلاث.