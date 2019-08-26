محافظ كفرالشيخ: تخصيص 91 فدانًا لإنشاء مدفن صحي

أعلن محافظ كفر الشيخ الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، اليوم تخصيص 91 فدانا "أراضى أملاك دولة" لإنشاء مدفن صحي بملاحة منيسي بشمال البرلس، وذلك في إطار استراتيجية الدولة باستثمار الأراضي غير المستغلة لصالح المشروعات والتنمية وحمايتها من التعديات.



وجاء ذلك خلال زيارة ناصر فوزي رئيس المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة إلى محافظة كفر الشيخ، اليوم الإثنين، بحضور محمد بنداري، السكرتير العام، ومبروك حجاج، المستشار القانوني للمحافطة، والمهندس محمد خالد، مدير عام إدارة التخطيط العمراني بالمحافظة، والمهندس الحبشي جبر، مدير إدارة أملاك الدولة، ومحمد رأفت، مدير المكتب الفني بالمحافظة.