أمين الحركة الوطنية بقنا: نتعاون لإنهاء المشاريع الخدمية

أكد حمدي دنقل أمين عام حزب الحركة الوطنية المصرية بمحافظة قنا، على أن أمانة الحزب في المحافظة لن تتأخر عن المشاركة في جميع الفعاليات والمبادرات التي من شأنها الارتقاء بالمجتمع وتخدم أهالي المحافظة.



وأشار إلى أن أمانة الحزب في محافظة قنا، ستشهد زخما كبيرا خلال الفترة المقبلة من أجل أن يشعر المواطن القناوي بالتغيير في كل شيء.



كما أكد دنقل على مشاركة الحركة الوطنية المصرية مع احزاب الجيل والمصريين والقوى المدنية بالمحافظة بالتعاون مع محمد موسى رئيس مدينة قفط، للمساعدة في وضع ضوابط لترخيص التوكتوك ووضع تعريفة محددة له، بالإضافة إلى مناقشة الانتهاء من مشروع الصرف ورصف طرق المدينة.