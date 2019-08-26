الاتحاد السكندري يفوز على العربي الكويتي في عقر داره

حقق فريق الاتحاد السكندري فوزًا مهمًا على حساب مضيفه العربي الكويتي بنتيجة (1-0)، اليوم الاثنين، على ملعب "صباح السالم" بالكويت في جولة الذهاب بدور الـ32 ببطولة كأس الملك محمد السادس للأندية العربية الأبطال.



سجل خالد قمر هدف الاتحاد السكندري في الدقيقة 49 من ضربة جزاء احتسبها الحكم السعودي محمد الهويش ليخرج الفريق المصري فائزًا بعد مباراة متوسطة المستوى شهدت حالة طرد من نصيب أحمد عبد الله لاعب العربي في اللحظات الأخيرة.



وحاول العربي الكويتي هز شباك الحارس المصري عماد السيد وخاصة عن طريق الموهوب يوسف قلفا ولكن دفاع الاتحاد بقيادة مديره الفني طلعت يوسف كان متماسكًا وأغلق المساحات أمام هجوم العربي مع مدربه الإسباني خوان مارتينيز.



وقطع الاتحاد خطوة نحو التأهل لدور الستة عشر إثر هذا الفوز حيث يلتقي الفريقان في مواجهة الإياب باستاد الإسكندرية يوم 27 سبتمبر المقبل.