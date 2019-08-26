لماذا لا تعمل نقابة الإعلاميين إلا بعد الأزمات؟

على مدار الفترة الماضية اعتادت نقابة الإعلاميين، تجاهل مواجهة أي إعلامي لم يقنن أوضاعه، إلا مع ظهور ضجة ضده على مواقع التواصل الاجتماعي أو تقديم شكاوى.



رغم إعطاء النقابة مهلة شهر لجميع الإعلاميين لتوفيق أوضاعهم والحصول على عضوية النقابة أو تصريح مزاولة المهنة، وانقضاء هذه المهلة منذ فترة طويلة، لم تتخذ النقابة أي إجراء ضد غير الملتزمين ولا يخرج صوتها إلا بعد وقوع الأزمة.



هذا الأمر تكرر خلال موقفها من الإعلاميين: "بسمة وهبة وريهام سعيد وتامر أمين"، حيث أنها لم تتدخل إلا بعد وجود أزمة لكل منهم واتخذت قرارات فورية بوقفهم عن العمل.



فبعد الأزمة التي واجهتها الإعلامية بسمة وهبة حرص نقيب الإعلاميين على إصدار قرار بإيقافها مباشرة، وذلك جراء مخالفة قانون نقابة الإعلاميين رقم 93 لسنة 2016 الذى حظر ممارسة النشاط الإعلامى دون القيد بجداول النقابة أو الحصول على تصريح مزاولة مهنة، حيث إنها لم تقم بتقنين أوضاعها مع النقابة، وغير مقيدة بأى من جداول القيد، ولم تحصل على تصريح مزاولة المهنة وفقًا للمادتين " 2 – 19 " من قانون النقابة".



ومع الضجة حول ما صرحت به الإعلامية ريهام سعيد في إحدى حلقاتها، أعلنت النقابة وقفها عن العمل لذات السبب وهو عدم تقنين الأوضاع، ونفس الأمر تم مع الإعلامي تامر أمين، إلا أن الأخير حرص بعد ذلك على تقنين وضعه وسجل عضويته بالنقابة.

