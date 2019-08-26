"الصيادلة" تكشف تفاصيل قرار سحب تراخيص صيدليات العزبي

كشف الدكتور ثروت حجاج، رئيس لجنة الصيدليات بنقابة الصيادلة، تفاصيل قرار شطب الدكتور أحمد العزبي من نقابة الصيادلة، وسحب تراخيص صيدلياته.

وأوضح حجاج، في مداخلة هاتفية مع الدكتور محمد الباز، ببرنامج 90 دقيقة، المذاع على فضائية المحور، أن هناك قرار صادر بشطب الدكتور أحمد العزبي منذ فترة طويلة، ولكنه لم يستأنف عليه، فأصبح القرار نهائيا، مشيرا إلى أن الدكتور أحمد العزبي يخالف قانون الصيدلة حيث يحدد القانون لكل صيدلي أن يمتلك صيدليتين فقط، ويدير إحداهما فقط.

واستكمل أن الدكتور أحمد العزبي يتحايل على قانون الصيدلة تحت مظلة قانون آخر لإدارة الصيدليات، ويمتلك أكثر من 100 فرع.

وواصل أن هذه مخالفة واضحة وصدر بشأنها حكم واضح تأخر تنفيذه نسبيًا، لكن تنفيذه حاليًا أمر جيد.