نيشيكوري: كنت أود اللعب لوقت أطول.. ومستعد للدور الثاني

أكد لاعب التنس الياباني كي نيشيكوري أنه كان يتمنى الاستمرار لوقت أطول خلال مباراته اليوم الإثنين في الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة (فلاشينج ميدوز) آخر بطولات "جراند سلام" الأربع الكبرى في الموسم الحالي.



وتأهل نيشيكوري للدور الثاني بالبطولة دون عناء كبير إثر انسحاب منافسه الأرجنتيني ماركو ترونجيليتي.



وأنهى نيشيكوري المصنف السابع للبطولة المجموعة الأولى من المباراة لصالحه 61 ثم تقدم 41 في المجموعة الثانية قبل انسحاب منافسه المتأهل من الأدوار التمهيدية للبطولة.



وقال نيشيكوري: "كنت أود اللعب لوقت أطول قليلا لأنني كنت أشعر بأنني على ما يرام، وكنت أرغب في نيل مزيد من الثقة وأن ألعب المزيد من النقاط".



وأضاف:"على المستوى البدني، كان انسحاب المنافس جيدا بالتأكيد. إنني منتعش فعليا الآن. سأخوض مرانا آخر غدا. إنني على استعداد للدور الثاني".