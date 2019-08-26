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فن

سبتمبر..خالد سليم في مسرح دار الأوبرا المصرية

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 09:16 م
خالد سليم
خالد سليم
حسين الجندي
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يحيى النجم خالد سليم حفلا غنائيا كبيرا فى دار الأوبرا المصرية يوم الأحد الموافق 1 سبتمبر على مسرح "سيد درويش"، ومن المتوقع أن يفتتح سليم الحفل بأغنية "لسه كبير"، والتى حققت انتشارا واسعًا الفترة الأخيرة، ومن المقرر أن يقدم سليم مجموعة من أغانيه التى تنال إعجاب الجمهور وتتفاعل معه.

وفى سياق آخر، يصور حاليًا خالد سليم دوره فى مسلسل "بلا دليل" مع النجمة التونسية درة، وينتمى لنوعية مسلسلات الـ 45 حلقة، بالإضافة إلى عمر الشناوى، وإسلام جمال، ونيكولا معوض، وحازم سمير، وجمال عبد الناصر وأشرف زكى وأنعام الجريتلى وأحمد كرارة وديانا هشام وشيرين عرفة ومها نصار ومحمد لطفى شاهين وهاجر الشرنوبى، وشادى جميل وباقة من النجوم، والعمل قصة وسيناريو وحوار انجى علاء وإخراج منال الصيفى وإنتاج سينرجى للمنتج تامر مرسى.
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