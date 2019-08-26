الحج والعمرة تبحث إلغاء ترخيص 20 شركة مخالفة

كشفت مصادر مطلعة أن اللجنة العليا للحج والعمرة بوزارة السياحة برئاسة مجدى شلبى رئيس قطاع شركات السياحة، أن اللجنة تبحث ما توصلت الية لجنة التحقيقات بوزارة السياحة بإلغاء ترخيص نحو 20 شركة سياحة، خالفت ضوابط العمرة للموسم الماضى.



وأوضحت المصادر لـ"الدستور"، أن عدد من هذه الشركات شغلت رحلات للعمرة فى غير المواعيد التى أقرتها الضوابط التى حددتها وزارة السياحة، بالإضافة إلى ترحيل عدد من التأشيرات التى خصصت للتشغيل فى عمرة رجب إلى عمرة رمضان، لزيادة حصتها خلال شهر رمضان لكون ضوابط العمرة للموسم الماضى حددت 100 ألف معتمر فقط خلال رمضان.



وأشارت المصادر إلى ان اللجنة|، تعمل على التأكد من الجزاء الذى ارتكبته الشركات قبل تسليم التقرير إلى وزيرة السياحة لاعتمادة.

