الأهلي يواصل استعداداته لبطولة القاهرة الصيفية للسباحة

يواصل فريق السباحة بالنادي الأهلي تدريباته استعدادًا لبطولة منطقة القاهرة الصيفية التي تقام باستاد القاهرة خلال الفترة من 28 من أغسطس الجاري، وتستمر فعالياتها إلى 16 من سبتمبر المقبل وتشمل منافسات البطولة المراحل العمرية من 11 إلى 19 سنة (ناشئين وناشئات)، ومرحلة العموم، ويمثل الأهلي في البطولة 1060 سباحًا وسبّاحة، من مختلف المراحل العمرية.



وأوضح وائل عزت، رئيس جهاز ألعاب الماء بالنادي الأهلي إن الفترة الماضية شهدت طفرة قوية في أرقام السّباحين والسباحات، وفقًا لما جرى التخطيط له قبل انطلاق الموسم؛ بحثًا عن الوصول إلى أفضل النتائج وإلى معالجة أي قصور في اي مرحلة من المراحل، وهو ما جرى دراسته بشكل جيد عقب نهاية الموسم الماضي، وتم إعداد تقرير شامل والعمل على تنفيذه في المرحلة الحالية.



وأشاد عزت بالنتائج التي حققها سباحوالأهلى في بطولة دورة الألعاب الإفريقية التي أقيمت بالمغرب مؤكدا جاهزية النادي لبطولة منطقة القاهرة الصيفية.