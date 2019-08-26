فالديز يرفض التعليق على المفاوضات مع نيمار

رفض فيكتور فالديز، مدرب فريق الشباب في برشلونة الإسباني، التعليق على مفاوضات ناديه بشأن استعادة البرازيلي نيمار دا سيلفا مهاجم الفريق السابق وباريس سان جيرمان الفرنسي حاليا؛ حتى لا يفقد وظيفته.



وقال فالديز في مقابلة مع صحيفة "سبورت" الكتالونية: "زاملت نيمار دا سيلفا لمدة موسم في برشلونة، هو لاعب رائع ولعب دورا كبيرا في آخر لقب فزنا به في دوري أبطال أوروبا".



واستدرك قائد البارسا السابق: "لكن إن تحدثت عن مسألة عودة اللاعب للنادي ربما يتم طردي من وظيفتي، وأنا أريد الاستمرار مع البارسا".



وبجانب برشلونة، يرتبط نيمار أيضا بالانتقال إلى ريال مدريد في الصيف المقبل، في ظل سعي الجناح البرازيلي للرحيل عن باريس، بعد اقتناعه بفشل مشروع النادي.



وفي سياق آخر، أشاد فالديز بالناشئ أنسو فاتي جناح فريقه الذي شارك مع الفريق الأول للمرة الأولى، خلال انتصار الأخير على ريال بيتيس بنتيجة 5-2 في الجولة الثانية من الدوري الإسباني.



وأصبح اللاعب المولود في غينيا بيساو ثاني أصغر لاعب يشارك مع برشلونة في الليجا، وذلك عن عمر 16 عاما و298 يوما، بعد فيسنتي مارتينيز الذي شارك مع البارسا ضد ريال مدريد في الليجا عام 1941 وقت كان عمره 16 عاما و280 يوما.