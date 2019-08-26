المصري البورسعيدي يتعادل وديًا مع القناة بدون أهداف

تعادل الفريق الأول للكرة بالنادي المصري بدون أهداف مع نظيره فريق القناة في المباراة الودية التي أقيمت بينهما اليوم الاثنين على ملعب القناة بالإسماعيلية وأدارها طاقم تحكيم من منطقة الاسماعيلية مكون من علي الكيكي حكمًا للساحة ومعه كل من سعد محمد سعد ومنصور حسن كمساعدين.



شهدت المباراة حضور مجلس إدارة نادي القناة برئاسة المستشار يحيي المحجوب والذي حرص ومعه كل من حمزة الجمل المدير الفني لفريق القناة ومحمد حمص المدرب العام للفريق على الترحيب بفريق المصري بقيادة مديره الفني ايهاب جلال واللواء ياسر سالم مدير الكرة.



وجاءت المباراة متوسطة المستوى وأثر الحماس الكبير على المستوى الفني للمباراة التي سيطر المصري على غالبية فتراتها مع تراجع لفريق القناة الذي حاول بشكل كبير الاعتماد على الهجمات المرتدة وشهد الشوط الثاني من المباراة اجراء الكابتن ايهاب جلال لعدد كبير من التغييرات بهدف زيادة الضغط الهجومي الا أن الكثافة الدفاعية التي لعب بها فريق القناة حال دون احراز المصري لأية أهداف لتنتهي المباراة بالتعادل السلبي بدون أهداف.