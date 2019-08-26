فرح أحمد تحقق ذهبية الجمباز العام بدورة الألعاب الإفريقية بالمغرب

حققت فرح أحمد، المركز الأول والميدالية الذهبية لمنافسات الجمباز فردي عام بدورة الألعاب الإفريقية المقامة بالمغرب.



وجاء في المركز الثاني والميدالية الفضية اللاعبة المصرية فرح سيد؛ ليتفوق الجمباز المصري في الفردي العام ويحقق الذهبية والفضية.



وكان فريق السيدات قد حقق في وقت سابق الميدالية الذهبية لفرق العام سيدات.