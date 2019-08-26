الصحة تحذر من مضاد حيوى مغشوش في السوق المحلية

أصدرت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة التابعة لوزارة الصحة والسكان منشورًا دوريًا رقم "32" لعام 2019 "غش تجاري"؛ لضبط وتحريز ما يوجد فى السوق المحلية والوحدات الحكومية من المستحضر «Wouncure topical powder 10 gm » والمستخدم كبوردة مضاد حيوي، من إنتاج شركة ريفا فارما، وذلك على جميع تشغيلاته المنتجة بعد تاريخ مارس 2017.



وشددت الإدارة علي نشر هذا المنشور على جميع المستشفيات العامة والخاصة الواقعة في نطاق المحافظة، مع اتخاذ جميع الإجراءات القانونية ضد المؤسسة الصيدلية، في حالة عدم وجود فواتير شراء لهذه المستحضرات، وضد الجهة الموردة في حالة وجود تلك الفواتير.



وطالبت الإدارة المركزية لشئون الصيدلة بتجميد الأرصدة الموجودة لديهم من التشغيلات، وارتجاع ما تم بيعه للصيدليات بمخازن الشركة في جميع المحافظات، وإبلاغ إدارة الصيدلة بالأرصدة والمراجعات.