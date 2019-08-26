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اقتصاد

جمارك سفاجا تضبط ١٠ محاولات تهرب جمركي

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 08:00 م
الإدارة العامة لجمارك
الإدارة العامة لجمارك
حسن كامل
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تمكنت الإدارة العامة لجمارك سفاجا برئاسة مدحت رجب أحمد مدير عام الجمرك بالإشتراك مع إدارة البحث الجنائى بميناء سفاجا من ضبط ١٠ محاولات تهرب جمركى لكمية من الشيش الإلكترونية ومستلزماتها والمبيدات الحشرية والأجهزة الطبية بالمخالفة لأحكام قانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 66 لسنه 63 وتعديلاته وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975 وبغرض التهرب من سداد الرسوم الجمركية والتخلص من القيود الإستيرادية.

حيث تمكنت إدارة تفتيش الركاب برئاسة محمود أبو دوح الجلالى ٤ محاولات تهرب جمركى وذلك أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من ميناء ضبا على الباخرة أمانة حيث تم الإشتباه فى ٤ ركاب قادمين بصالتى السعودية والكويتي وبتفتيش أمتعتهم الشخصية تبين وجود ١٠٤ شيشة إلكترونية ماركة ZERO و٢ طائرة تعمل بالريموت كنترول.

و ٤٥٠ عبوة زيت شيش إلكترونية مختلفة الأنواع والأشكال و٧٥ كيس بوزن1 كيلو جرام من المبيدات الحشرية "ايفسكت "، و١٢ دستة مخمرية للشعر والجسم و١٠ دسته كريم للعضلات، مخفاة داخل حقائبهم وأمتعتهم الشخصية.

واشترك فى الضبط كلا من ناصر فارس وسيد عزالدين ومحمد ربيع مأموري تفتيش الركاب وعزت نادي ومكرم الورداني مأمورى التعريفة ومحمدعبد المنعم مشرف الصالة.

وقدرت التعويضات المستحقة بمبلغ ٧٨٩٦٠٠ جنيه.

أما المحاولات الستة الأخرى فقد كانت فى إدارة الحركة حيث تم ضبط ٢ من الأجهزة الطبية وكمية من المستلزمات الطبية والعطور والمبيدات الحشريه والأسلحه البيضاء والمطهرات "ديتول"، ومستحضرات التجميل وقطع غيار السيارات والطلقات الخرسانية مخبأة فى الأمتعة الشخصية.

وتم الضبط بمعرفة عرفات محمد وهشام عوض ومصطفي محمود وأحمد كمال أبو المجيد ومحمود مرتضي بإداره الحركة وعماد حمدي وحمدي صابر ومصطفي هاشم ومحمد عامر بإدارة التعريفة.

وتم تحرير محاضر الضبط بمعرفة شعبان الريس وأحمد محمد ومحمد مسعد ومحمد عزت بإدارة الشئون القانونية

قرر أحمد الصباح رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة وتحرير محاضر ضبط جمركى وتحريز المضبوطات.

يأتي ذلك تنفيذا لتعليمات السيد كمال نجم رئيس مصلحة الجمارك بتشديد الرقابه علي المنافذالجمركيه وإحباط كافه محاولات التهرب الجمركي.
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