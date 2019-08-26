كيف وصل محمد صلاح إلى عضوية أكبر الأحزاب الألمانية؟

لا تزال مصر تقدم العديد من النماذج الشبابية المشرفة، فى الداخل والخارج، هؤلاء الذين برعوا وأبدعوا فى مجالاتهم المختلفة حتى أصبحوا نموذجًا يحتذى به، ومن بينهم محمد صلاح، عضو الحزب الاشتراكى الألمانى، أحد المصريين الذين استطاعوا الوصول إلى هذا المنصب السياسى فى الخارج بعد رحلة كفاح طويلة.

«الدستور» التقت السياسى الشاب فى حوار أكد خلاله اعتزازه وفخره بأصوله المصرية، وكشف عن قصة وصوله إلى منصب مرموق بالحزب الألمانى، متحدثًا عن انتشار ظاهرة الإسلاموفوبيا فى ألمانيا، وكيف واجهها بتأسيس أول لجنة تختص بشئون المهاجرين واللاجئين.

■ بداية.. ما قصة محاولتك الهجرة؟

- خضت رحلة شاقة حين حاولت السفر بصورة غير شرعية، فقد كنت مثل ملايين الشباب أبحث عن فرصة أفضل للعمل بعد التخرج وتحقيق حلم السفر وخوض تجربته، وكانت فرص السفر بطريقة شرعية قليلة، فاضطررت إلى محاولة السفر إلى الخارج عبر تأشيرة سفر سياحية إلى تركيا، لكننا تعرضنا إلى الاحتيال والنصب من خلال المسئول عن سفرنا، وواجهت الموت أكثر من مرة فى تركيا واليونان، وطلبت الرجوع إلى مصر من اليونان، بعد ٣ أشهر ونصف الشهر عانيت خلالها الأمرين فى ٤ دول هى روسيا وبيلاروسيا وتركيا واليونان.

■ كيف اجتزت هذه الصعوبات؟

- كنا بين أيدى عناصر عصابات التهريب الذين تحكموا فينا كيفما شاءوا، لكننى حاولت اجتياز الصعاب ولم أيأس وعدت إلى بلدى لأبدأ من جديد رحلتى إلى السفر بشكل شرعى.

وأنصح الشباب الذين يفكرون فى الهجرة بطريقة غير شرعية بعدم تعريض أنفسهم للموت عن طريق التهريب من البحر حتى يصلوا إلى الدولة المراد السفر إليها، لأنهم سيجدون الطريق موحشًا، ولن يستطيعوا الحصول على فرصة عمل دون استيفاء الأوراق الرسمية، فضلًا عن افتقارهم اللغة.

■ هل يمكن أن تحدثنا عن وصولك إلى هذا الوضع الممتاز داخل المجتمع الألمانى؟

- تحولت من مهاجر غير قانونى إلى مسئول فى الحكومة الألمانية بمكتب الأجانب، إذ عملت منذ ٢٠١٥ كمتدرب بملف اللجوء والهجرة، ثم تدرجت فى الوظائف منذ ٢٠١٦ حتى وصولى إلى المكتب الذى يضم أقسام الإقامات والجنسيات واللجوء والاندماج، وأعمل حاليًا كاستشارى اجتماعى مسئول عن آلاف اللاجئين بولاية براندنبورج، وتتضمن المسئولية معرفة أحوالهم وترتيب أمورهم من ترحيل أو اندماج داخل المجتمع، ولا يوجد مصرى واحد يعمل بنفس المجال، وهذا هو ما سعيت إليه منذ ٣ سنوات.

■ متى بدأ عملك داخل الحزب الاشتراكى الديمقراطى؟

- أشعر بالفخر لوصولى لمنصبى داخل الحزب الاشتراكى الديمقراطى فى ألمانيا، وكنت أفاضل بين عضوية الحزب وحزب المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، لكننى فضلت الحزب الاشتراكى الديمقراطى بسبب قاعدته الجماهيرية، وفى العام الثانى من انضمامى للحزب فى ٢٠١٦ اختارنى الأعضاء للانضمام إلى الجمعية العمومية لنشاطى الزائد واجتهادى فى الحزب الرئيسى.

■ أسست لجنة للمهاجرين واللاجئين داخل الحزب بولاية براندنبورج.. كيف استطعت فعل ذلك؟

- مع خبرتى بالعمل داخل أروقة الحزب، اكتشفت عدم وجود لجنة تخص المهاجرين على مستوى الولاية، فقدمت طلبات لرئيس الوزراء ورئيس الولاية وقوبلت وقتها بالرفض، لكننى حاولت مرة أخرى وتم قبولها بعد ذلك، وبالفعل أسست اللجنة بالولاية، وأفتخر بتكليفى من قبل رئيس الحزب بولاية هامبورج للمشاركة فى صياغة البرنامج الانتخابى القادم فى سبتمبر ٢٠١٩، فيما يخص ملف الهجرة واللجوء وكل ما يتعلق بالمهاجرين واللاجئين.

■ ما أبرز مهام تلك اللجنة؟

- مهام اللجنة تخص المهاجرين واللاجئين على مستوى الولاية، وأجتمع مع فريقى بمقر الحزب لنناقش ما يخص المهاجرين واللاجئين، وأسعى لدخول اللجنة إلى الأمانة العامة الفيدرالية الألمانية لتصبح «لجنة المهاجرين الفيدرالية الألمانية» على مستوى ألمانيا وبالفعل تشاورت مع مسئولى الحزب حول ذلك ورحبوا بالأمر، ووجهت دعوة إلى سفير مصر فى ألمانيا، لحضور مؤتمرات اللجنة، وما زال الطريق أمامى مفتوحًا لعمل المزيد.

■ كيف ترى إمكانية تعزيز دور مصر الريادى فى دمج اللاجئين فى مجتمعها؟

- بالنسبة لدور مصر لدمج اللاجئين داخل المجتمع، أردت توصيل رؤيتى لوزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج بإضافة ملف اللجوء إلى مصر إلى ملفات الوزارة، خاصة أن مصر تضم ٥ ملايين لاجئ، وذلك فى ظل تمسك الجانب الأوروبى بالدور الشرطى والمناداة بحماية أمن جنوب أوروبا من موجات اللاجئين، وتأثيرها السلبى على تماسك المجتمعات الأوروبية، ما أدى إلى صعود اليمين المتطرف وانتشار الخوف من الإسلام «الإسلاموفوبيا» فى ظل كثرة اللاجئين.

■ هل يمكن أن تلعب مصر دورًا حيويًا فى مجال الهجرة عالميًا؟

- بالفعل مصر تلعب دورًا حيويًا ومهمًا جدًا يجب التركيز عليه بكل قوة، ويجب أن نفاوض الجانب الآخر أيضًا من مبدأ القوة، وليس من مبدأ الاحتياج للدعم أو التنمية أو المساعدات، إذ يؤثر الدور الذى تلعبه مصر فى رخاء واستقرار وأمن الشعوب الأوروبية، وهذه أمور واضحة فإذا لم تقم مصر بدورها لا أتخيل ماذا سيحدث للاتحاد الأوروبى، وهناك مقترح بإنشاء وزارة لـ«الهجرة واللجوء» خاصة أننا نمتلك لاجئين، وبهذه الطريقة نستطيع فرض رؤيتنا وأجندتنا.

■ ما رأيك فى مسألة دمج اللاجئين؟

- بحكم عملى فى مجال الهجرة واللجوء، أرى أن موضوع دمج اللاجئين داخل المجتمع متشعب ومعُقد، ويحتاج الدمج إلى ميزانية كبيرة ووقت وصبر، وبرغم ظروف مصر الاقتصادية، إلا أنها تحاول الوقوف والتصدى للقضية.

ويجب أن نلقى الضوء على ضرورة حسن سلوك اللاجئين فى مصر واحترامهم القانون والنظام داخل الدولة، وإلا سيتحولون إلى «طعنات فى الظهر»، إذا انضموا إلى الجماعات الإرهابية وقوى الشر.

■ كيف يمكن أن تحقق مصر مكاسب من اللاجئين؟

- هناك اتفاقيات دولية بين الاتحاد الأوروبى وألمانيا ومصر تخص إنشاء مراكز لجوء، لكنها تحتاج إلى مزيد من الحوار، حتى نستفيد منها، كما استفادت دولة مثل تركيا وحصلت بسببها على مليارات الدولارات، وتمكنت من الضغط بكل قوة على الاتحاد الأوروبى، حتى إن «أردوغان» كثيرًا ما يهدد دول الاتحاد بفتح الحدود وإغراق أوروبا باللاجئين.

ونحن لن نتعامل بنفس المبدأ التركى، لكن يجب أن نعرف حجم قوتنا، للحصول على سلاح من دولة مثل ألمانيا ومشروعات وتمويلات بسياسة تبادل المنفعة فى ظل حمايتها من قوة اللاجئين.

■ ماذا عن جهود الدولة للنهوض بالاقتصاد المصرى؟

- المشروعات الاقتصادية الإنشائية التى تمت بمصر التى تتضمن إنشاءات كبارى وطرق والبنية التحتية والمشاريع الصناعية أشاد بها الجانب الألمانى، واستطاع الرئيس الوصول بمصر من فتات دولة إلى دولة مؤسسات. وتحتاج القيادة السياسية إلى القضاء على الفساد بقطاعات الدولة، خاصة أن هذا الملف ليس أقل خطورة من ملف الإرهاب، ومصر تسير على الطريق الصحيح.

■ كيف تنظر لظاهرة «الإسلاموفوبيا» التى أدت إلى اضطهاد العديد من المسلمين بالخارج؟

- ظهرت أزمة «الإسلاموفوبيا» بقوة مع ارتفاع موجات اللاجئين فى ٢٠١٦، ولذلك يجب على كل مهاجر أن يتبع قوانين الدولة التى تستضيفه، وبعد موجة العمليات الإرهابية وعدم التزام اللاجئين بالقوانين ظهر تخوف لا إرادى من زيادة المسلمين، وأرجعت الدول الغربية تخوفها إلى ارتفاع معدلات المسلمين داخل مجتمعاتهم، وزحامهم للشعب الأوروبى فى الطرقات والمدارس بسلوكيات مخجلة.

■ كيف ترى مصر حاليًا فى عيون المجتمع الأوروبى؟

- مصر على الطريق الصحيح نحو فرض نفوذها على الشرق الأوسط والعالمين العربى والإسلامى، وفرض احترامها على جميع الشعوب الأوروبية، لأنها الدولة الأم الرائدة والتاريخ والحضارة، وهى هبة من هبات الله، ولو علمنا قيمة مصر وإمكاناتها البشرية والطبيعية سنصبح من أغنى الدول بالعالم.