8 آلاف فرصة عمل.. "الوزراء" يكشف تفاصيل توقيع عقود 4 مناطق تجارية

تحدث المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، عن توقيع الحكومة عقود 4 مراكز تجارية جديدة.



وقال خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، والمذاع عبر فضائية "صدى البلد": "تم توقيع عقود 4 مراكز تجارية جديدة بقيمة 500 مليون دولار يتم ضخها في السوق المصرية بشكل مباشر"، مشيرًا إلى أن العقود ستوفر ما يقرب من 8 آلاف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة.



وتابع، تم توقيع عقود المناطق التجارية مع شركة اللولو الهندية، والتي ستقدم السلع للمواطنين بأسعار تنافسية دون حلقات وسيطة"، مشيرا إلى أن هيئة المجتمعات العمرانية ستسلم المواقع الأربعة للمراكز التجارية الأربع في العبور والقاهرة الجديدة و6 أكتوبر، وستبدأ التنفيذ الفعلي على الأرض من خلال الإنشاءات ومقدر لها 12 شهرًا، وتسليمها لشركة «اللولو»، وستبدأ التشغيل الفعلي للمناطق التجارية، بعد 3 أشهر وحتى 6 أشهر من انتهاء الإنشاءات.



يذكر أن شركة "اللولو"، هي سلسلة مراكز تجارية تنتشر حول العالم ومشهورين جدًا في الخليج العربي، وتعود ملكيتها لمستشمر هندي بدأ حياته العملية في منطقة الخليج، ويقدم السلع بأسعار تنافسية من خلال استخدام السلع من المورد بشكل مباشر ودون الاعتماد على وسيط.

