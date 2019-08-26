الأردن يواجه العراق بنصف نهائي بطولة غرب آسيا للشباب

اتضحت مساء اليوم الإثنين، هوية المنافس الذي سيواجهه منتخب شباب الأردن، في الدور الثاني (نصف النهائي) من بطولة غرب آسيا لكرة القدم والمقامة في فلسطين.



ويلتقي منتخب شباب الأردن مع نظيره العراقي، الذي تغلب مساء اليوم الإثنين على البحرين بنتيجة 2-1، في ختام مباريات الدور الأول للمجموعة الثانية، ليحل ثانيًا برصيد 3 نقاط، خلف المتصدر، منتخب الإمارات صاحب الـ4 نقاط.



وتقام مباراة الأردن والعراق بعد غد الأربعاء، والفائز منهما سينتقل مباشرة لخوض المباراة النهائية للبطولة والمقررة يوم الجمعة المقبل.



ويواصل المنتخب الأردني، تدريباته على ملعب ماجد الأسعد بالبيرة، وبمشاركة جميع اللاعبين، للوصول إلى الجاهزية الكاملة قبل تلك المواجهة المهمة.



وأكد مدرب المنتخب الأردني، بلال اللحام في تصريحات صحفية، أن الفريق جاهز لمواجهة نظيره العراقي، الذي يعد من أبرز المنتخبات المرشحة للظفر باللقب.



وأشار إلى أن لديه ثقة كبيرة بقدرات وإمكانيات لاعبيه لتحقيق ما يطمح إليه.



وكان الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم، نظم صباح اليوم الإثنين، جولة للمنتخبات المشاركة في البطولة بمدينتي رام الله والبيرة.

