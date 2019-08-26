مدرب اتحاد جدة: الحماس يسيطر علينا قبل موقعة الهلال

أكد خوسيه لويس سييرا، مدرب اتحاد جدة السعودي، جاهزية فريقه لمواجهة الهلال، غدًا الثلاثاء، ضمن منافسات ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وقال سييرا، في المؤتمر الصحفي الخاص باللقاء، اليوم الإثنين: "المباراة سوف تكون صعبة، الحماس يسيطر علينا قبل المواجهة ونسعى لتحقيق نتيجة إيجابية في الخطوة الأولى".



وأضاف: "تفكيرنا منصب على لقاء الغد، ونطمح من خلال اللقاء لإسعاد الجماهير".



وتابع: "فخر كبير لي ترديد اسمي من قبل الجماهير في المدرجات، ولا أهتم بذلك بقدر تطلعي لأن تكون تلك الهتافات موجهة للاعبين ومحفزة لهم".



بدوره، شدد رومارينهو لاعب اتحاد جدة السعودي على أهمية اللقاء الذي يجمعهم مع الهلال، مشيرًا إلى أنهم في أتم الجاهزية للمباراة.



وقال: "تواجد الجماهير سيكون حافزًا كبيرًا لنا، وأنا أشعر بالفخر لانتمائي لناد كبير بحجم اتحاد جدة السعودي".