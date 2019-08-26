مارسيليا ينسحب من صفقة البلايلي بعد مغالاة الترجي

قررت إدارة أولمبيك مارسيليا، الانسحاب نهائيًا من المفاوضات الخاصة بصفقة الجناح الدولي الجزائري، يوسف البلايلي، لاعب الترجي التونسي.



وذكرت تقارير فرنسية أن اسم اللاعب كان مطروحًا على طاولة النادي الفرنسي لتدعيم الخط الأمامي للفريق، قبل أن تقرر تغيير الوجهة.



وقالت صحيفة "فرانس فوتبول" إن المدير الرياضي لأوليمبيك مارسيليا، أندوني زوبيزاريتا، قرر الانسحاب نهائيًا من الصفقة، بسبب مزاديات إدارة الترجي التي حددت 3 ملايين يورو للاستغناء عن اللاعب.



وأكدت الصحيفة الفرنسية، أن المتوج مؤخرًا بكأس أمم إفريقيا رفقة المنتخب الجزائري، دخل في اتصالات متقدمة مع إدارة نادي آنجي، قبل أن تبلغ المفاوضات طريقًا مسدودًا بسبب عدم الاتفاق على الشق المالي.