تيباس: ميسي أهم لـ"الليجا" من نيمار ورونالدو

رحب خافيير تيباس، رئيس رابطة أندية الدوري الإسباني "الليجا"، بفكرة عودة نيمار جونيور، مهاجم باريس سان جيرمان إلى الليجا هذا الصيف.



وقال تيباس في حوار أجرته معه صحيفة ماركا الإسبانية: "نيمار يعد واحدًا من أفضل 3 لاعبين في العالم، وعودته ستكون مهمة للدوري الإسباني، ولكنها ليست حاسمة للبطولة".



وأضاف: "الأكثر أهمية هو اللعب 10 أشهر سنويًا، وأن يتنافس 20 فريقًا لإمتاع جماهيرهم في إسبانيا ومختلف أنحاء العالم".



وتابع خافيير تيباس: "نيمار يحظى بمتابعة كبيرة في عدة بلدان، ولكنه لم يعد عنصرًا مؤثرًا وكذلك كريستيانو رونالدو، أما ليونيل ميسي فهو أكثر أهمية لأنه يعد إرثا للدوري الإسباني".



وأتم تيباس تصريحاته في هذا الشأن: "إذا كانت الأندية الإسبانية مهتمة بضم نيمار، فهو لقدرتها على التعاقد معه، ولن أدلي برأيي في هذا الشأن لأن هناك متغيرات عديدة لا أعلمها".

