أنس جابر تطيح بكارولين جارسيا من أمريكا المفتوحة

أقصت التونسية أنس جابر نظيرتها الفرنسية كارولين جارسيا، من الدور الأول لبطولة أمريكا المفتوحة، اليوم الاثنين، بالتغلب عليها بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(6-2).



وضربت أنس بذلك موعدًا في الدور الثاني، مع الفائزة من مباراة البيلاروسية ألكسندرا ساسنوفيتش والأمريكية جينفر برادي.



كما حجزت اللاتفية أناستازيا سيفاستوفا مقعدها في الدور الثاني من البطولة، بتخطيها عقبة الكندية أوجيني بوشار، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3) و(6-3).



وتنتظر سيفاستوفا في الدور المقبل، الفائزة من مباراة الصربية إيفانا يوروفيتش والبولندية إيجا سوياتيك.



وضمن مباريات الدور الأول أيضًا، تغلبت الرومانية آنا بوجدان على البريطانية هاريت دارت، بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3) و(6-1).



وتواجه بوجدان في الدور الثاني، الفائزة من مباراة الكرواتية بيترا مارتيتش والسلوفينية تامارا زيدانسيك.

