لوشيسكو: نظام الاتحاد الآسيوي حرم الهلال من إدواردو وخربين

أكد المدرب الروماني، رزفان لوشيسكو، المدير الفني لنادي الهلال السعودي، صعوبة مباراة فريقه أمام اتحاد جدة، المحدد لها غدا الثلاثاء في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال آسيا.



وتوقع مدرب الهلال أن تكون المباراة ممتعة، كون منافسه يعتمد على بناء اللعب من الخلف، موضحًا أن نادي الاتحاد يركز بشكل كبير على الشق الهجومي.



وتحدث رازفان، في المؤتمر الصحفي الذي يسبق المباراة، فقال: "الكل يريد الفوز بلقاء الغد، ونحن نطمح جديا لتحقيق البطولة الآسيوية، ونعدها هدفا رئيسيا لنا، وسنفعل كل ما لدينا لتحقيق اللقب، ولدي ثقة كبيرة في اللاعبين".



وأضاف: "طريقة الاتحاد تتمحور في التركيز على الشق الهجومي، عكس فريقنا الذي يلعب بطريقة جماعية، نحن درسنا الاتحاد ونقاط خطورته، وسنحاول إيقافها وفرض سيطرتنا على المباراة".



وزاد: "الاتحاد فريق جيد، ويعمل على بناء اللعب من الخلف، وأنا أتوقع بأن تكون المباراة ممتعة من الطرفين، بالنظر لطريقة اللعب التي سنعتمد عليها، ويعتمد عليها الاتحاد".



وأكمل: "سعادتي كبيرة بأن نلعب وسط حضور جماهيري كبير، وهذا ما يبحث عنه أي لاعب كرة قدم، فالجماهير تعطي نكهة خاصة للمباريات".



وختم لوشيسكو حديثه: "نظام الاتحاد الآسيوي حرمنا من إدواردو وخربين في آسيا، ولدينا الحلول لتعويض غياب أي لاعب بسبب الإصابة".