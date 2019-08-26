نشأت الديهي: مصر أصبحت شريكا لأمريكا على قدر المساواة

قال الإعلامي نشأت الديهي، إن مصر أصبحت شريكًا للولايات المتحدة الأمريكية على قدر المساواة وليس التبعية.



وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن المباحثات بين الرئيس عبدالفتاح السيسي، مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب، على هامش قمة مجموعة السبع، تضمنت التباحث حول القضايا المشتركة بين الزعيمين.



وأكد "ترامب" إعجابه الشديد بالتجربة المصرية في تحقيق التنمية ومكافحة الإرهاب ومكافحة الهجرة غير الشرعية.



وتابع"الديهي": "اتفق الزعيمان على الاستمرار في سعيهم الدائم لتحقيق السلام في الشرق الأوسط، وحل القضية الفلسطينية على أسس عادلة، وتحقيق الأمن في منطقة المتوسط، ومناقشة القضية الليبية والسورية، واتفقا على مواصلة الحوار والنقاش واللقاءات، حيث تربط مصر والولايات المتحدة علاقات استراتيجية قوية"، مشيرًا إلى أن أمريكا تبحث عن أمن إسرائيل ومصر تبحث عن الاستقرار في المنطقة.



وأوضح "الديهي"، أن لقاء الزعيمين كان لقاء أصدقاء ولقاء شراكة، أكد خلاله "ترامب" دعمه لمصر في حربها على الإرهاب ومواجهة هذه الظاهرة الدولية.



