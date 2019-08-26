بليسكوفا تتقدم بصعوبة في أمريكا المفتوحة

استهلت المصنفة الثالثة عالميًا، التشيكية كارولينا بليسكوفا، مشوارها في بطولة أمريكا المفتوحة، اليوم الإثنين، بالتغلب على مواطنتها تيريزا مارتينكوفا بشق الأنفس، بمجموعتين دون رد، بواقع (7-6) و(7-6).



وتنتظر بليسكوفا في الدور الثاني، مواجهة الفائزة من الجورجية مريم بولكفادزي، والأمريكية بيرناردا بيرا.



وسبق أن وصلت بليسكوفا إلى نهائي بطولة أمريكا المفتوحة، عام 2016، وحينها خسرت أمام الألمانية أنجليك كيربر.



وبدورها تخطت السويدية ريبيكا بيترسون، نظيرتها مونيكا بويج من بورتوريكو، صاحبة ذهبية أوليمبياد ريو 2016 في منافسات الفردي، وذلك بعد التغلب عليها بمجموعتين دون رد، بواقع (6-3) و(6-3).



وتواجه السويدية في الدور المقبل، الفائزة من مباراة الرومانية مونيكا نيكوليسكو والأوكرانية دايانا ياستريمسكا.

