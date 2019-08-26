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نشأت الديهي: لقاءات قمة السبع تكشف أزمة دولية طاحنة

الإثنين 26/أغسطس/2019 - 07:23 م
لإعلامي نشأت الديهي،
لإعلامي نشأت الديهي،
أحلام عبدالرحمن
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قال الإعلامي نشأت الديهي، إن جميع الحوارات واللقاءات التي تمت على هامش قمة مجموعة السبع، تؤكد أن هناك أزمات طاحنة تحيط بالمجتمع الدولي.

وأضاف "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم، أن المجتمع الدولي بحاجة لآلية جديدة للتعامل بين الدول وبعضها.

واعتبر "الديهي"، أن هذه القمة محاولة من الدول السبع لفتح ملفات وإغلاق ملفات أخرى، مشددًا على أنه من مصلحة هذه الدول أن تكون إفريقيا هادئة ومستقرة لمواجهة الهجرة غير الشرعية والإرهاب.

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