مقتدى الصدر يرفض خوض حرب ضد إسرائيل ويدعو لحل الميلشيات

حذر مقتدى الصدر الزعيم العراقي الشيعي، من الانجرار في تصعيد مع دولة الاحتلال الإسرائيلي والتأني في اتخاذ أي قرار، مشككا في الوقت ذاته في تنفيذ دولة الاحتلال لهجوم بطائرات دون طيار استهدف قادة الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية.



وقال الصدر في بيان مساء اليوم الاثنين، عبر صفحته على موقع تويتر، إنه على يقين أن إسرائيل لم تقدم على هذه الخطوة لأنها تدرك حجم الرد العراقي الذي سيكون مزلزلا.



وطالب زعيم التيار الصدري الحكومة العراقية بالإسراع في التحقق من طبيعة الهجوم ومن يقف وراءه، حتى إن ثبت تورط إسرائيل في الحادث وجب التحلي بالصبر وعدم الانجرار إلى صراع لأن العراق لم يعد يحتمل أي تصرفات رعناء.



ووجه الصدر اتهامات إلى ميلشيات الحشد الشعبي، مطالبا الدولة بإنهاء الكيانات المسلحة وحصر أسلحتها بيد الدولة حتى لا تكون زريعة لآخرين لاستهداف العراق.



وحمل تحالف الفتح البرلماني العراقي، أمس التحالف الدولي بقيادة الولايات المتحدة، مسئولية استهداف مقرات ومخازن أسلحة الحشد الشعبي في العراق، مؤكدا احتفاظه بحق الرد.



واستهدفت طائرتا درون قيل إنهما إسرائيليتان أحد عناصر الحشد الشعبي على الحدود السورية العراقية ما أدى لمقتله وإصابة آخرين.