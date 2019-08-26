"أتى بنتيجة عكسية".. شاهد تأثير حديث الجندي عن كيفية الخشوع في الصلاة

كشف الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، عن رسالة وردت إليه من إحدى السيدات، بعد حلقته التي تحدث فيها عن كيفية الخشوع في الصلاة، وتشير السيدة في رسالتها إلى أنها في أثناء الصلاة بدلا من الخشوع سرحت، واستحضرت حديث الشيخ عن الخشوع، فلم تركز في صلاتها.



وضحك الجندي، بسبب الرسالة، وذلك أثناء تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "dmc"، اليوم الإثنين، وختمت السيدة رسالتها بأنه يخشع في الصلاة لأنه خالد الجندي، موجهة رسالة إليه:"رفقًا بنا فلسنا كلنا خالد الجندي".



وعلق الشيخ: "أنا قلت نصائح عشان الناس تخشع، لكن أنا عملت مثل اللي جي يكحلها عماها، وأتت النصائح بنتيجة عكسية".



ورد الشيخ، على أن الجميع ليس مثل خالد الجندي، قائلًا:"احمدوا ربنا إنك مش خالد الجندي، فربما أنا أسوأ الناس وأجهلهم وأفقرهم، لا أقول إني أحسن منكم، ومن الخطأ الربط بين العلم والإيمان".

وأشار إلى أن هناك فرق بين التقوى والإيمان، فيمكن تجد عالم فاسق، وتجد رجل تقي مؤمن لا يعرف شيئا عن العلم.



وأردف:"العلم والإيمان، غير متلازمين، ممكن تلاقى عالم فاجر فاسق، وممكن تلاقى رجل غلبان في الشارع بياع بليلة بس كله تقوى وإيمان".

