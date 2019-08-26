التنمية المحلية: رفع كفاءة العاملين في المحليات من خلال التدريب

أكد مساعد وزير التنمية المحلية، الدكتور خالد قاسم، أن منح التدريب التي تنظمها الوزارة تستهدف رفع كفاءة العاملين في المحليات، وزيادة وعيهم لتأهيلهم للعمل في كافة قطاعات الإدارة المحلية على مستوى محافظات الجمهورية.



وأضاف قاسم لـ"الدستور" أن الوزارة، لديها تعاون مع عدد من الدول منها: الهند، وانجلترا، تستهدف تبادل الخبرات، ونقل الرؤى والأفكار في قطاع المحليات، بالإضافة إلى تنمية العنصر البشري ورفع كفاءته.



وأوضح مساعد وزير التنمية المحلية، أنه يجري حاليا تنظيم عددًا من ورش العمل التدريبية في مركز سقارة التابع لوزارة التنمية المحلية، ويختص بتدريب العاملين في المحليات من المحافظات، على أحدث أساليب العمل الحديث؛ لضمان انجاز مطالب المواطنين، وإنهاء احتياجاتهم في أسرع وقت.



وفي السياق ذاته قال قاسم، إن الوزارة تعمل بصفة مستمرة على إجراء تقييم أداء لكافة العاملين بالمحليات، لقياس قدرتهم على العمل، وإنجاز مايطلب منهم.



وأضاف قاسم لـ"الدستور" أن المسابقة التي أطلقتها الوزارة منذ فترة برعاية رئيس الوزراء لاختيار أفضل حي ومدينة وقرية على مستوى الجمهورية مازالت في مرحلة التقييم والمتابعة، وسيتم الإعلان عنها فور الانتهاء منها، موضحًا وجود تقارير دورية حول قياس أداء العاملين بالمحليات، وأنه يتم عرضها على وزير التنمية المحلية، لتطبيق مبدأ الثواب والعقاب على كافة العاملين بالمحليات.