الأربعاء المقبل.. اتحاد المستثمرين يناقش فرص مصر لزيادة الصادرات

يعقد مجلس إدارة الاتحاد المصري لجمعيات المستثمرين، برئاسة محمد فريد خميس اجتماعًا يوم الأربعاء المقبل بحضور أعضاء الجمعيات؛ لمناقشة عدد من الموضوعات المهمة، منها:استعراض تقارير المنظمات الدولية، التي تؤكد نجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في مصر، وتحسن المؤشرات، وتزايد معدل النمو، بالإضافة إلى مناقشة دراسة الفرص المتزايدة لمصر، لزيادة صادراتها، بما يسهم في تقليل فجوة الميزان التجاري.



كما سيناقش الاجتماع برنامج عمل جمعيات المستثمرين؛ لتشجيع ضخ المزيد من الاستثمارات المحلية والدولية إلى مصر، في ظل حالة الاستقرار التي تعيشها، وآخر المستجدات في آليات تدريب العمال، وتنمية مهاراتهم؛ بهدف تحسين جودة الإنتاج.